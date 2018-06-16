В Мексике 6 полицейских убиты в столкновении с бандитами

В мексиканском штате Пуэбла в перестрелке с преступниками были убиты шесть полицейских. Такие данные сообщил портал Excelsior, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По предварительной информации, у города Амосок на стражей порядка напали так называемые "уачиколерос" - похитители топлива из трубопроводов. В настоящее время в районе атаки развернута операция по поиску преступников.

Потери в результате воровства нефтепродуктов в Мексике составляют порядка 20 миллиардов песо (около 1 миллиарда долларов) ежегодно. Этот вид нелегального бизнеса очень развит в латиноамериканской стране, напоминает РИА Новости. В декабре 2010 года в поселке Сан-Мартин-Тексмелукан в Пуэбле взрыв на месте незаконной врезки в трубу унес жизни 29 человек. Подобные взрывы с меньшим числом жертв постоянно происходят в разных штатах Мексики.