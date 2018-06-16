Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка, и никто ее не узнал - ВИДЕО

16 июня 2018 09:22

Американская исполнительница Кристина Агилера в компании популярного телеведущего Джимми Фэллона спустилась в нью-йоркскую подземку, где выступила в образе обычного уличного музыканта, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Запись необычного концерта была выложена на YouTube-канале шоу Фэллона The Tonight Show.

Чтобы пассажиры метро не узнали селебрити, на Агилеру надели огромные солнцезащитные очки и такую же большую шляпу, которая почти полностью скрывала все лицо артистки.

Но несмотря на маскировку, пассажиры все-таки узнали артистку, у которой есть свой собственный, хоть и необычный, но узнаваемый голос.

В метро Агилера спела хит Ареты Франклин "Freedom". Вокруг выступающих постепенно собралась толпа, на записи видно, как некоторые поражены голосом исполнительницы и явно не могут поверить, правда ли перед ними сама Кристина Агилера.

Чтобы развеять сомнения окончательно, во время исполнения собственной песни "Fighter", Агилера и Фэллон разоблачились.

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Нажмите на видео для просмотра:
Замаскировавшаяся Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка

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