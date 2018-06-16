Истребители ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским лайнером

Два истребителя F15 ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским самолетом, заходившим на посадку. Об этом сообщает агентство "Киодо", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 16 июня в аэропорту города Наха на острове Окинава. Летчик первого истребителя не услышал диспетчера, который запретил ему выруливать на взлетно-посадочную полосу. Когда F-15 уже находился на полосе, на посадку заходил пассажирский самолет, находившийся на высоте 300 м.

Тогда диспетчер запретил пилотам гражданского лайнера садиться. Спустя некоторое время оба истребителя взлетели, и пассажирский самолет благополучно приземлился.

По данным агентства, Национальный комитет по безопасности на транспорте уже начал расследование инцидента.