Истребители ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским лайнером

16 июня 2018 09:54

Два истребителя F15 ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским самолетом, заходившим на посадку. Об этом сообщает агентство "Киодо", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 16 июня в аэропорту города Наха на острове Окинава. Летчик первого истребителя не услышал диспетчера, который запретил ему выруливать на взлетно-посадочную полосу. Когда F-15 уже находился на полосе, на посадку заходил пассажирский самолет, находившийся на высоте 300 м.

Тогда диспетчер запретил пилотам гражданского лайнера садиться. Спустя некоторое время оба истребителя взлетели, и пассажирский самолет благополучно приземлился.

По данным агентства, Национальный комитет по безопасности на транспорте уже начал расследование инцидента.

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