Ученые получили фотографии с места крушения НЛО на Марсе - ВИДЕО

11 июня этого года на официальном сайте Университета Аризоны выложили снимок, предоставленный NASA, на котором было зафиксировано место падения неизвестного объекта на поверхность Марса, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как заявили исследователи, столкновение произошло в последние десять лет: сказать точнее затруднительно, так как фото данного района планеты делалось последний раз десятилетие тому назад.

Однако если судить по свежести следов на месте падения некоего объекта, это событие случилось совсем недавно. Неизвестный объект рухнул на склоне марсианского холма, из-за чего произошел мощный взрыв, что отчетливо видно по следам на месте падения. При этом воронки от взрыва нет, но судя по самому месту падения, удар был очень сильным и она должна была появиться.

В центре можно видеть локальную дыру в поверхности. После удара о поверхность от эпицентра вниз по склону сошла настоящая лавина поверхностного грунта, что отчетливо видно, так как он отличается от окружающей поверхности необычным черным цветом. Протяженность схода оползня достигает километра.

Сообщается, что снимок был сделан камерой космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Как полагают эксперты NASA, на фото место падения метеорита на поверхность Марса.

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