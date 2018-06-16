Бывшие сотрудники Tesla рассказали о рабских условиях в компании - ВИДЕО

Бывшие сотрудники Tesla критикуют компанию Илона Маска, жалуются на постоянные переработки и массовые увольнения без предупреждения, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Они рассказали, что за последние три года нагрузка выросла в шесть раз, а численность работников при этом уменьшилась. При шестидневной рабочей неделе приходилось работать по 60 часов, без всякой компенсации, сообщает "Россия 24". За первый квартал компания отчиталась о рекордных убытках почти в 710 миллионов долларов. Глава Tesla Илон Маск сообщил, что уволит более четырех тысяч человек.

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