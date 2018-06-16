Илон Маск построит в Чикаго скоростную подземную систему - ВИДЕО

Компания Илона Маска The Boring Company выиграла тендер на строительство скоростной подземной транспортной системы между аэропортом Чикаго и центром города, передает Day.Az со ссылкой на meduza.io.

Как пишет Chicago Tribune, предложенный Маском проект предполагает использование беспилотных одиночных вагонов для 16 пассажиров, которые будут ехать по тоннелям диаметром чуть более четырех метров со скоростью более 160 километров в час.

Предполагается, что на дорогу будет уходить 12 минут. Сейчас на метро из аэропорта в центр города можно добраться примерно за 40 минут. The Boring Company рассчитывает, что вагоны будут отправляться примерно каждые полминуты, и система сможет перевозить около двух тысяч пассажиров в час.

Точных данных о сроках и стоимости строительства нет. По неподтвержденной информации, The Boring Company планирует построить систему менее чем за миллиард долларов. По условиям конкурса, компания сама оплатит строительство, но будет получать деньги от продажи билетов и рекламы.

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