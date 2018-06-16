Йеменская армия взяла под контроль аэропорт Ходейды

Войска президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади, поддерживаемые коалицией во главе с Саудовской Аравией, установили контроль над международным аэропортом йеменского города Ходейда, сообщает пресс-служба армии в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее правительство Йемена выпустило заявление, в котором сообщило о начале операции "Золотая победа" по "восстановлению законной власти на всей земле Йемена после использования всех мирных и политических средств, чтобы добиться изгнания хуситов из Ходейды", которые через этот порт ввозят "иранское оружие убивать йеменцев".

"Силы армии, поддерживаемые силами сопротивления и арабской коалиции, освободили международный аэропорт Ходейды от... хуситов", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке заявил, что штурм Ходейды и ее длительная осада могут привести к серьезным гуманитарным проблемам для 250 тысяч человек, в том числе к их гибели.

Ходейда, по заявлениям сторонников йеменского правительства и арабской коалиции, является основным источником поставок оружия повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситам). Вблизи располагается также важный для мирового судоходства Баб-эль-Мандебский пролив.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.