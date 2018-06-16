Турция и США подписали 90-дневное соглашение по Сирии

Турция и США подписали 90-дневное соглашение о выводе отрядов PYD и YPG из сирийского города Манбидж, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в субботу турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Как сказал премьер, согласно соглашению отряды террористов PYD и YPG должны в течение 90 дней покинуть Манбидж.

По его словам, если террористы PYD и YPG не покинут Манбидж, Турция начнет военную операцию в этом городе, как это было сделано ранее в Африне и в районе Эль-Баб.