В США заключенный у здания суда расстрелял помощников шерифа - ВИДЕО

16 июня 2018 10:37

В американском штате Канзас заключенный, которого конвоировали в здание суда, завладел оружием помощника шерифа и открыл стрельбу, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

Как передает Associated Press, стрельба произошла в американском городе Канзас-Сити у здания окружного суда. Во дворе здания заключенному, доставленному из тюрьмы на слушания, удалось выхватить пистолет у сопровождавших его охранников и открыть огонь.

Один из помощников шерифа был убит на месте. Второй госпитализирован в критическом состоянии. Преступник также получил ранения и был доставлен в больницу.

Власти штата ведут расследование обстоятельств происшествия. Следователи выясняют, как преступнику удалось завладеть оружием.

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В США заключенный у здания суда расстрелял помощников шерифа

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