В Школе искусств Глазго произошел крупный пожар - ФОТО

В зданиях Школы искусств Глазго произошел мощный пожар, сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возгорание произошло ночью, сильный огонь начал перекидываться на другие здания. На месте работают около 120 пожарных и 20 пожарных машин.

На кадрах с места события видно, что языки пламени поднимаются на крыше одного из зданий, видно сильное задымление. К настоящему моменту не сообщается о погибших или пострадавших. Жители соседних домов были эвакуированы.

Пожар начался поздно вечером, и к настоящему моменту потушить огонь не удалось.

В мае 2014 года в Школе искусств Глазго также произошел крупный пожар.