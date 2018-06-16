Силачи vs лев: кто победит в перетягивании каната - ВИДЕО

16 июня 2018 11:17

Три профессиональных рестлераа WWE сразились с молодым львом в перетягивании каната. Необычные соревнования прошли в зоопарке Сан-Антонио в Техасе, сообщает Daily Mail.

На видео видно, что трое накачанных мужчин пытаются вытянуть канат у хищника, который держит веревку зубами. Спустя некоторое время рестлеры поняли, что им втроем тяжело даже просто устоять на месте, а не то, что вырвать канат из пасти животного, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В итоге спортсменам пришлось признать свое поражение в поединке. 

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Üç pəhləvan şir balasına uduzdular

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