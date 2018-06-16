ВВС Турции проводят операции в 12 точках на севере Ирака
16 июня 2018 11:55 157
ВВС Турции проводят операции в 12 точках на севере Ирака в горах Кандиль против террористов РПК, говорится в сообщении Генштаба ВС Турции, распространенном в субботу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
В сообщении отмечается, что операции начались вчера.
"В рамках операции в горах Кандиль на севере Ирака уничтожены опорные пункты РПК", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступили к новой военной операции на севере Ирака.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!