ВВС Турции проводят операции в 12 точках на севере Ирака в горах Кандиль против террористов РПК, говорится в сообщении Генштаба ВС Турции, распространенном в субботу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что операции начались вчера.

"В рамках операции в горах Кандиль на севере Ирака уничтожены опорные пункты РПК", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступили к новой военной операции на севере Ирака.