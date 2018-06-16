ВВС Турции проводят операции в 12 точках на севере Ирака

16 июня 2018 11:55

ВВС Турции проводят операции в 12 точках на севере Ирака в горах Кандиль против террористов РПК, говорится в сообщении Генштаба ВС Турции, распространенном в субботу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что операции начались вчера.

"В рамках операции в горах Кандиль на севере Ирака уничтожены опорные пункты РПК", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступили к новой военной операции на севере Ирака.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az