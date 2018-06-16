Прах Хокинга захоронили между Дарвином и Ньютоном - ВИДЕО

Прах знаменитого астрофизика из Великобритании Стивена Хокинга захоронен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Здесь лежит тот, кто был смертным Стивеном Хокингом, 1942-2018", - гласит надпись на могильном камне в полу аббатства.

Урна с прахом популярного исследователя черных дыр была установлена в нише Уголка ученых, между могилами великих британских ученых Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

"Никто другой со времен Эйнштейна не сделал больше, чтобы углубить наше понимание пространства и времени", - заявил в поминальной речи королевский астроном Великобритании Мартин Рис.

На церемонии захоронения присутствовали астронавт Тимоти Пик и популярный актер Бенедикт Камбербэтч, исполнивший роль Хокинга в драме. Также проститься с физиком пришли лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, американский физик и астроном, нобелевский лауреат Кип Торн, английский физик и ведущий научно-познавательных телепрограмм Брайан Кокс, популярный комик Дэвид Уолльямс, американский музыкант Найл Роджерс и другие знаменитости из мира науки, политики и шоубизнеса.

В день захоронения Хокинга спутниковая антенна Европейского космического агентства (ЕКА) послала в космос в сторону ближайшей к планете Земля черной дыры 1А 0620-00 специальный радиосигнал с "посланием мира и надежды" в виде речи ученого.

Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Тяжелое заболевание не сломило Хокинга, он стал одним из наиболее известных физиков-теоретиков современной науки. Хокинг занимался изучением космологии и квантовой гравитации, написал несколько научно-популярных книг: "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке".

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