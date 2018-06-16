Горилла языком жестов объяснила, что ее нельзя кормить - ВИДЕО

В зоопарке в американском городе Майами огромная горилла общалась с туристами на языке жестов, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как пишет Daily Mail, обезьяна пыталась показать пытавшимся покормить ее туристам, что этого делать нельзя. Они смогли запечатлеть на видео этот момент. Турист бросает горилле апельсин.

Недолго думая, а также удостоверившись, что сотрудники зоопарка не увидят, хитрое животное ловит угощение и решает перекусить.

"Мне нравится, как случайно он ловит его, и поворачивает голову, чтобы посмотреть, заметил ли служащий зоопарка", - сказал один из комментаторов.

Отмечается, что видео было снято еще пять лет назад, но только недавно попало в Сеть.

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