В Японии обнаружили десятки неизвестных фото The Beatles

В Японии нашли 60 неопубликованных ранее фотографий британской группы The Beatles. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Снимки обнаружили в доме известного японского фотографа Кацудзи Абэ, который скончался 10 лет назад. На фотографиях запечатлены гастроли The Beatles в Японии летом 1966-го года.

Абэ снял прибытие ливерпульской четверки в аэропорт Токио 29 июня, а также нескольких их выступлений. Больше всего снимков - 37 - посвящено заключительному концерту The Beatles в Токио 2 июля. Отмечается, что к настоящему моменту не сохранилось записи этого выступления, существовало лишь несколько фотографий.