Далай-лама назвал проблему Трампа
16 июня 2018 14:24 474
Далай-лама считает американского лидера Дональда Трампа слишком эмоциональным человеком, что мешает его политической деятельности и влияет на международные отношения.
Ранее духовный лидер Тибета заявлял, что надеется на улучшение взаимоотношений США и КНДР вследствие отказа от ядерного оружия.
Далай-лама сейчас находится в Литве. Выступая перед журналистами, лауреат Нобелевской премии мира сказал, что поддерживает идею равноправия женщин, потому что женщины могут дать нуждающимся больше добра и сострадания, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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