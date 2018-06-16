Далай-лама назвал проблему Трампа

Далай-лама считает американского лидера Дональда Трампа слишком эмоциональным человеком, что мешает его политической деятельности и влияет на международные отношения.

Ранее духовный лидер Тибета заявлял, что надеется на улучшение взаимоотношений США и КНДР вследствие отказа от ядерного оружия.

Далай-лама сейчас находится в Литве. Выступая перед журналистами, лауреат Нобелевской премии мира сказал, что поддерживает идею равноправия женщин, потому что женщины могут дать нуждающимся больше добра и сострадания, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".