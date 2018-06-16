Роналду похвалил себя после хет-трика в ворота сборной Испании

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал хет-трик в ворота сборной Испании.

"Я рад! Для меня это еще один лучший в карьере показатель. Главное - подчеркнуть то, что сделала Португалия. Мы играли против фаворита, который способен выиграть чемпионат. Мы вели дважды, но смогли вырвать только ничью. Тем не менее результат справедливый. Мы смогли сравнять только под конец матча", - сказал Роналду.

Форвард добавил, что теперь сборной Португалии необходимо думать о следующем сопернике. "В среду против Марокко будем играть только на победу", - отметил он.

15 июня сборная Португалии сыграла вничью (3:3) с командой Испании. Роналду оформил хет-трик и стал четвертым футболистом в истории чемпионатов мира, кому удалось забить на четырех турнирах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сборная Португалии в следующем матче сыграет против команды Марокко. Матч пройдет 20 июня на стадионе "Лужники" и начнется в 15:00 по московскому времени.