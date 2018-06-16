Сирийские правозащитники обвинили США в подготовке провокации с химоружием

Спецслужбы США готовят провокацию с химоружием в районе Ат-Танф, вполне вероятно реальное применение отравляющих веществ с целью окончательно поссорить курдов с сирийским руководством, заявил глава сирийской сети НПО правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"Сейчас там (в Ат-Танфе) идет подготовка спецслужбами США в координации с боевиками "ИГ" в районе провокации идентичной той, что была в Думе. И для инсценировки готовят курдов - женщин и детей",- сказал Казем.

По словам главы сирийских правозащитников, вероятность провокации крайне высока. "Это готовится с целью столкнуть курдов и сирийскую армию и с целью удара по Сирии, который готовится заранее", - сказал он.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в понедельник заявил, что по информации ряда каналов "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.

После провокации с "использованным" 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО. Вашингтон, Лондон и Париж "назначили" виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.