Китай подозревают в создании мощного климатического оружия

В Китае приступили к возведению на острове Хайнань станции, которая, по официальным данным, призвана будет исследовать ионосферное рассеяние высокочастотных радиоволн - аналог американской программы HAARP, работающей на Аляске, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

И хотя в данном случае, как это обстоит дело и с комплексом HAARP, речь идет исключительно о научной работе, подобный ионосферный зонд, уверены многие аналитики мира, будет использоваться в первую очередь в военных целях (в качестве оружия или защиты от нападения).

Достаточно вспомнить, что американский комплекс постоянно находится в центре всевозможных скандалов, связанных с применением климатического оружия. Не исключено, что и китайский аналог займется подобными экспериментами, способными нарушить климатическое равновесие на нашей планете.

Причем, если комплекс HAARP находится в отдаленном от оживленных воздушных трасс и крупных городов районе (Аляска), то остров Хайнань - очень удобное место для контроля движения в этом районе самолетов, кораблей и подводных лодок посредством нарушения их систем связи с помощью мощного электромагнитного излучения. Это, считают эксперты, отвечает планам руководства КНР по укреплению национальной безопасности.

С другой стороны, на Дальнем Востоке появится еще одна станция, способная влиять на погоду в этом регионе, а значит и на всей территории планеты. И если HAARP действительно нарушает климатическое равновесие на Земле, как утверждают многие ученые, то в паре с китайским ионосферным зондом это будет, как говорится, что-то с чем-то. И поздоровится ли нам, жителям Земли, после этого, никто сказать сегодня не может.