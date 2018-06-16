Чемпионат мира: Франция – Австралия

В субботу на чемпионате мира в борьбу вступают команды группы С - днем в первом туре сыграют сборные Франции и Австралии. Матч состоится в Казани и начнется в 13:00 по киевскому времени: столь раннее начало поединка обусловлено тем, что в субботу на ЧМ-2018 будет четыре матча. Наш сайт проводит текстовый онлайн матча Франция - Австралия с яркими фотографиями со стадиона и поминутным комментарием игры, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Франция - Австралия: букмекеры. Эксперты букмекерских контор считают французов одними из главных фаворитом на победу в турнире - после Бразилии, Германии и Испании, а математический прогноз на ЧМ-2018 сулит сборной Франции выход в полуфинал мундиаля. Таким образом, Франция - явный фаворит сегодняшнего матча с коэффициентом на победу всего 1.25, тогда как котировка на победу Австралии равна 11, на ничью - 6.60.

Франция - Австралия: последние матчи. После успешной игры в квалификации ЧМ-2018 французы провели семь товарищеских встреч для подготовки к финальной стадии, результат такой: четыре победы, две ничьи и одно поражение (от Колумбии со счетом 2:3). В свою очередь, Австралия сыграла всего четыре спарринга: две победы, одно поражения и одна ничья.