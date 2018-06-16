Министр обороны Германии попросила еще €25 млн
16 июня 2018 15:55 191
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен попросила увеличить на €25 млн финансирование вооруженных сил страны. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Bild.
В докладе министерства обороны для служебного пользования говорится, что ведомство просит правительство до 2021 года выделить на €15 млн больше, чем предусмотрено министерством финансов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кроме того, минобороны Германии просит выделить еще €10 млн в 2022 году.
В своем докладе ведомство объясняет, что дополнительные ассигнования необходимы, чтобы покрыть расходы на закупку вооружений, управление и содержание техники и персонала.
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