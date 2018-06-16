Чемпионат мира-2018: Сборная Франции вырвала победу у Австралии

Сборная Франции по футболу стартовала с победы на чемпионате мира - 2018, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В матче первого тура мундиаля, который проходил на стадионе "Казань-Арена", подопечные Дидье Дешама встречались с командой Австралии. Матч завершился победой французов со счетом 2:1.

На 58-й минуте счет в игре открыл нападающий "трехцветных" Антуан Гризманн, реализовав пенальти. Однако спустя четыре минуты в ворота Франции был назначен одиннадцатиметровый, который успешно реализовать Миле Единак. На 80-й минуте курьезный мяч забил полузащитник Поль Погба, принеся своей команде первую победу на чемпионате мира - 2018.