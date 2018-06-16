В Китае три человека погибли в результате крушения вертолета
16 июня 2018 16:19 187
Три члена экипажа погибли в результате крушения спасательного вертолета в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает центральное телевидение страны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Вертолет со спасательной миссией направлялся из больницы города Куньминь в госпиталь города Аньнин. Вертолет потерпел крушение в районе Сишань города Куньмин. Все три члена экипажа, находившиеся на борту воздушного судна, погибли, передает телевидение.
Что стало причиной аварии, пока не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
16:44