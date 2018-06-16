Впервые в истории на чемпионате мира арбитр назначил пенальти после видеоповтора

Сегодня, 16 июня, впервые в истории чемпионатов мира арбитром был назначен пенальти после просмотра видеоповтора. В матче Франция - Австралия, онлайн трансляция идет на нашем сайте, главный судья назначил пенальти после нарушения на Антуане Гризманне. Арбитр принял решение не сразу и был вынужден прибегнуть к помощи видеоповтора. Форвард лично исполнил удар и открыл счет во встрече, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua

Франция и Австралия выступают в группе С. Их соперниками являются национальные команды Перу и Дании, которые также проведут свой матч сегодня, 16 июня, в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что сегодня стало известно, кто споет на церемонии закрытия мундиаля. Швейцарская музыкальная группа Kadebostany выступит перед финалом чемпионата мира по футболу 2018 года 15 июля в "Лужниках".

Чемпионат мира в России проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Полное расписание матчей ЧМ-2018 доступно на нашем сайте.