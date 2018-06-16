Какую болезнь предвещают внезапные приступы тошноты

Почему может возникнуть сильный приступ тошноты? А если она становится постоянной и изматывающей? Какими могут быть причины у этих приступов и как их быстро снять. Об этом передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua

Причины возникновения тошноты

Тошнота, которая фактически является спазмом желудка, который "подкатывает" к горлу и в тяжелых случаях может вызвать рвоту, чаще всего является признаком того, что в организм попали какие-то токсины и организм хочет немедленно от них избавиться. Но так происходит далеко не всегда.

Тошнота - признак перегрузки вестибулярного аппарата

Тошнота, которая проявляется во время долгой поездки в автобусе, на автомобиле, карусели, яхте или самолете во время турбулентности. В этом случае приступ тошноты означает перенапряжение вестибулярного аппарата.

Такой вид тошноты обычно легко купирует вдыхание паров нашатырного спирта, других нюхательных солей или масел, закладывание ментоловой таблетки под язык (подойдет даже Валидол) или капли перечной мяты. При возникновении приступа необходимо обеспечить приток свежего воздуха.

Если вам уже известно об этой особенности организма, то за 2-3 часа до возможной поездки нужно принять один из препаратов от укачивания - Кинедрил, Бонин, Авиамори.

Выброс в кровь адреналина

Приступ тошноты может свидетельствовать о нервном стрессе, при этом эмоция - не обязательно негативная, но обязательно - очень сильная. Важно, что она вызывает выброс адреналина в кровь, и вслед за этим происходит спазм в желудке - возникает тошнота.

Если причиной тошноты является адреналин, то такой приступ легче всего снять средствами, которые призваны успокоить нервную систему, успокоительными - от валерианы или чая с мятой до более сильных препаратов - Персена, Адаптола.

Тошнота - частый признак отравления

Чаще всего тошнота происходит в связи с функциональным расстройством пищеварительной системы.

Если вместе с тошнотой к горлу подкатывает содержимое желудка, - это свидетельствует о том, что в него попали токсины, и организм старается избавиться от них.

Стандартный путь избавления от тошноты в этом случае - это избавление от последствий интоксикации:

- промыть желудок, вызвав рвоту;

- клизма;

- прием сорбентов;

- строгая диета.

Очистка организма от токсинов повлечет и купирование тошноты.