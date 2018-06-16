Определены города, где пекут самые вкусные пирожки в России

Татарстан, Башкирия, Крым, Карелия и Тверская область входят в первую пятерку туристических регионов с самыми вкусными пирожками, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Туристический сервис подготовил этот рейтинг по результатам опроса туристов в социальных сетях. Казань с эчпочмаком набрала 33% всех голосов туристов, Башкирия с бэлешом и Крым с караимскими пирожками (кибинами) - по 20% голосов. Карелия, где пекут калитки, - 10% голосов и Тверская область с грибным пирогом (губником) - 6%.

В ходе соцопроса любители гастрономического туризма также отметили осетинские пироги.