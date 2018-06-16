Число трудоспособных россиян ежегодно снижается на 400 тысяч

Численность трудоспособного населения ежегодно сокращается в России на 400 тысяч человек, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, поясняя необходимость предстоящей пенсионной реформы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. В субботу пресс-служба кабмина сообщила, что законопроекты о пенсионной реформе и повышении НДС с 18% до 20% внесены в Госдуму.

"Количество трудоспособного населения ежегодно приблизительно сокращается на 400 тысяч, а количество граждан, которые выходят на пенсию, получают право на пенсию - ежегодно это 1,5 и 1,6 миллиона человек, - сказала Голикова в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1".

Она напомнила, что пенсионная реформа позволит повысить пенсии в стране, причем уже с 2019 года.

"Это абсолютно распространится на всех граждан, на всех наших пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии, и на всех тех, кто будет уходить по новому пенсионному возрасту. Сегодня у нас 46,5 миллиона человек (получают пенсии - ред.), из них 39,3 миллиона человек - это те пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости. Уже для этих пенсионеров... будет то повышение, которое анонсировано", - пояснила Голикова.