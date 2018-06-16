Италия закрыла порты еще для двух судов с мигрантами

МИД Италии закрыл порты страны еще для двух судов с мигрантами на борту. Об этом заявил глава ведомства Маттео Сальвини, сообщает Il Sole 24 Ore.

"В то время как Aquarius направляется в Испанию, два других судна, принадлежащих к нидерландских неправительственных организаций отчалили от берегов Ливии в ожидании на свой человеческий груз после того как от него откажутся контрабандисты людей, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua. Эти люди должны знать, что Италия больше не хочет быть звеном этого бизнеса подпольной миграции, и им придется искать другие порты", - заявил Сальвини.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заверил премьер-министра Италии Джузеппе Конте, что не позволял себе каких-либо оскорбительных высказываний в адрес Италии в ходе конфликта, возникшего в последние дни между двумя странами в связи с судьбой корабля с мигрантами Aquarius.

Напомним, сразу несколько мэров на юге Италии не согласны с решением вице-премьера и главы Министерства внутренних дел Маттео Сальвини закрыть порты страны для спасательного судна с более 600 мигрантами на борту.