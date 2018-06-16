В Москве жители дома выбросили нигерийского болельщика из окна

Жильцы многоквартирного дома на улице Брусилова в Москве выбросили из окна второго этажа болельщика из Нигерии. 26-летний Толуопе Акинди приехал в Россию на матчи чемпионата мира-2018. Отмечается, что он слишком много выпил, вылез на козырек подъезда, стал танцевать и громко петь песни, Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Жильцы просили нигерийца угомониться, но он проигнорировал их просьбы. Один из них столкнул болельщика. Тот упал с высоты второго этажа и был госпитализирован с переломом обеих пяток.

Нигерия проведет первый матч на ЧМ-2018 сегодня против Хорватии. Игра состоится в Калининграде, начало - в 22.00 по киевскому времени.

Также нигерийцам предстоят встречи с Исландией (22 июня, Волгоград) и Аргентиной (26 июня, Санкт-Петербург).

Сегодня в этой группе сыграют Аргентина и Исландия. Начало матча в 16:00 (мск). Мы ведем онлайн-трансляцию матча Аргентина - Исландия.