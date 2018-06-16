СНБ Армении провела обыск в доме российского бизнесмена Асатряна

16 июня 2018 17:03

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении провела в субботу обыск в доме российского бизнесмена армянского происхождения Артура Асатряна в городе Эчмиадзин (15 км от Еревана). Об этом  сообщил источник в правоохранительных органах страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По свидетельству журналистов, после обыска Асатрян вместе с сотрудниками СНБ вышел из дома и сел в их автомобиль. После этого они уехали в неизвестном направлении.

С 14 июня в городе Эчмиадзин проходят акции протеста с требованием отставки главы местной администрации Карена Григоряна. Местные СМИ сообщают, что одним из инициаторов протестных акций является Асатрян.

Ранее сообщалось, что СНБ в субботу проводит специальную операцию в особняке депутата от бывшей правящей Республиканской партии (РПА), бывшего заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. Последний является отцом мэра Эчмиадзина Карена Григоряна.

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