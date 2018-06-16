Два друга из Китая уволились, чтобы приехать поддержать Месси в матче с исландцами

Два друга из Китая, которые являются страстными поклонниками нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, уволились с работы ради поездки на чемпионат мира в Россию. Об этом они рассказали перед матчем группового этапа Аргентина - Исландия на московском стадионе "Спартак".

Два молодых человека сразу огорошили: "Спрашивай, только без видео и фото. Один из нас до сих пор не рассказал семье, на что пошел. Не хочется, чтобы они узнали об этом так. Да и английский он так и не выучил толком", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.