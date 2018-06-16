В Испании за два дня спасли более 900 мигрантов

Испанская служба спасения на море спасла более 900 мигрантов в период с пятницы до утра субботы в водах Гибралтарского пролива и море Альборан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Испания может выдворить из страны некоторых мигрантов с судна Aquarius

"Всего 933 человека спасены со вчерашнего дня до полудня сегодня", - сообщает служба спасения в Twitter.

Отмечается, что в Гибралтарском проливе были спасены 507 человек на 59 лодках, еще четыре человека погибли. В море Альборан спасателям удалось помочь 426 мигрантам на девяти лодках.