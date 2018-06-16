В Индонезии 8-метровый питон целиком проглотил женщину

На острове Сулавеси в Индонезии 8-метровый питон целиком проглотил 54-летнюю женщину, сообщает Daily Mail.

Женщина пропала во время работы в саду неподалеку от ее дома на юго-востоке острова. На следующий день ее дети обеспокоились исчезновением матери и начали ее искать. Они обнаружили принадлежащие ей фонарик, мачете и обувь, рядом с кустами. В зарослях неподалеку оказался питон с выпуклым брюхом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Местные жители убили питона и разрезали ему живот. Тело женщины оказалось внутри, на ней сохранилась одежда.

Ранее сообщалось, что в Малайзии умер самый длинный питон из когда-либо пойманных.