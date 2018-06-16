Месси не забил пенальти в матче против Исландии - ОБНОВЛЕНО

19:02

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог вывести свою команду вперед в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Исландии.

На 64-й минуте встречи исландский защитник Хордур Магнуссонповалил на газон южноамериканского вингера Анхеля Ди Марию.

В конечном итоге, голкипер сборной Исландии Ханнес Халлдорсонпарировал удар Месси с 11-метровой точки.

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18:09

На чемпионате мира по футболу в борьбу вступили команды группы D. На московском стадионе "Спартак" встречаются сборные Аргентины и Исландии. После первого тайма ничья 1:1. На гол аргентинца Серхио Агуэро исландцы ответили точным ударом Альфреда Финнбогассона, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первый опасный момент в матче создали аргентинцы. На 5 минуте их центральный защитник Николас Тальяфико после навеса Лионеля Месси бил головой - мяч прошел рядом со штангой. Северяне ответили опасным ударом Биркира Бьярнасона. Затем обозначилось преимущество южноамериканцев. Месси пробил с линии штрафной. Вратарь Хальдар Хальдоурссон с трудом перевел мяч на угловой. На 19 минуте перевес сборной Аргентины материализовался в гол Серхио Агуэро.

Защитник Марком Рохо забросил мяч в штрафную, Агуэро принял мяч спиной к воротам, развернулся и точно пробил в верхний угол ворот. Вскоре Месси мог развить успех, но на месте был вратарь островитян. И тут же сборной Исландии удалось навести панику в чужой штрафной. Мяч заметался у ворот, пока не нашел Альфреда Финнбогассона, а тот с близкого расстояния нанес точный удар по воротам Вилли Кабальеро.

Соперники обменялись острыми уколами, после чего преимуществом снова овладели футболисты сборной Аргентины. Южноамериканцы нанесли пару ударов, подали несколько угловых, но не смогли извлечь из них ничего. Перед самым перерывом исландцы могли выйти вперед, но первый удар Гильфи Сигурдссона в броске парировал Кабальеро. Второй удар исландца оказался неточным.

Первый тайм этого интересного матча завершился вничью 1:1. Ждем развития событий после перерыва.