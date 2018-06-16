Президент Афганистана заявил о продлении перемирия с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие между правительством страны и движением "Талибан" будет продлено, сообщает телеканал Tolo News.

"Президент Ашраф Гани в обращении к нации заявил, что перемирие между правительством и "Талибан" будет продлено", - сообщается в Twitter телеканала.

О сроках продления действующего перемирия не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства Пажвак, афганское правительство также освободило 46 заключенных талибов.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня.

Позже стало известно, что движение "Талибан" вслед за правительством Афганистана заявило о прекращении огня на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.



