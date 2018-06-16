В Афганистане в результате взрыва погибли 20 человек

16 июня 2018 18:42

В Афганистане во время встречи представителей правоохранительных органов страны и членов группировки "Талибан" произошел взрыв, сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в городе Нангархар. По данным правоохранительных органов, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак встретился с представителями группировки "Талибан" в Кабуле. Встреча прошла на фоне продолжающегося перемирия, объявленного в честь праздника Ураза-Байрам.

"Талибан" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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