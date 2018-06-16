Анджелина Джоли посетила мечеть, где "ИГ" объявило о создании "халифата"

Американская актриса и посол доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли в субботу посетила иракский город Мосул, освобожденный от террористической группировки "Исламское государство" (запрешена во многих странах мира).

По данным телеканала "ас-Сумария", известная актриса в ходе своей поездки посетила районы, наиболее разрушенного в ходе военных действий на западном берегу города. Также Джоли побывала на месте развалин мечети ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил "халифат". За обладание древним храмовым комплексом весной и летом 2017 года между иракскими военными и террористами шли наиболее ожесточенные бои.

Телеканал сообщает, что целью визита американской актрисы было предоставление гуманитарной помощи и ознакомление с масштабами разрушений в некогда втором по численности иракском городе.

Группировка ИГ захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.

В мае в интервью РИА Новости экс-глава министерства обороны Ирака Халед аль-Обейди заявил, что реконструкция иракского города Мосул, пострадавшего в результате боев между армией Ирака и террористами, так и не началась, несмотря на обещания международного сообщества.