В венесуэльском Каракасе 17 человек погибли при взрыве в клубе

Не менее 17 человек погибли в клубе в венесуэльском Каракасе из-за разрыва гранаты со слезоточивым газом, сообщает издание Nacional, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, в клубе Los Cotorros между двумя людьми возник спор и один из посетителей клуба взорвал гранату с газом. Семнадцать человек погибли из-за удушения.

Остальных людей, которые находились в клубе, доставили в больницы.

Министр внутренних дел страны Нестор Ревероль подтвердил, что в результате инцидента погибли 17 человек и пять пострадали. По его словам, среди погибших было восемь несовершеннолетних, сообщает телеканал Venezolana de Television. Ревероль отметил, что в клубе проходила студенческая вечеринка.

Министр заявил, что на данный момент задержаны семь человек, включая того, кто взорвал гранату, двое из задержанных несовершеннолетние. Полиция проводит расследование произошедшего.