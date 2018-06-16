В Афганистане рассказали подробности о взрыве на празднике Ураза-Байрам

Представитель губернатора афганской провинции Нангархар заявил, что взрыв на празднике по случаю окончания Рамадана произвел террорист-смертник, число жертв составило 20 человек, сообщает телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее на востоке провинции Нангархар, где в субботу талибы и местные жители отмечали праздник Ураза-Байрам, прогремел взрыв. Сообщалось о 17 жертвах.

"Представитель губернатора заявил, что, по данным властей, взрыв осуществил террорист-смертник", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

По словам представителя губернатора, число жертв взрыва составило 20 человек, еще 16 получили ранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки.