Президент Австрии потребовал от Германии объяснений в связи с сообщениями о шпионаже

Австрия ожидает объяснений от правительства ФРГ в связи с сообщениями о шпионаже германской разведки на территории Австрийской Республики. Об этом заявил в субботу президент Австрии Александер Ван дер Беллен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Шпионаж между дружескими странами недопустим и может поставить под сомнение сотрудничество. Мы ожидаем от германского правительства объяснений", - сказал Ван дер Беллен на специальной пресс-конференции в Вене.

Ранее австрийский журнал Profilсообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за коммуникационными сетями правительства Австрии, международных организаций, чьи штаб-квартиры расположены в Вене, и дипломатическими представительствами других стран. Всего, по данным журнала, под слежкой были около 2 тыс. объектов на территории Австрии.