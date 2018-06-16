В Китае прошел "дождь" из морских обитателей - ФОТО

В китайском городе Циндао прошел "дождь" из морских животных, пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые выяснили, почему ураганы становятся все более разрушительными

Пользователи соцсетей поделились фотографиями осьминогов, креветок и морских звезд, упавших "с неба" на дорогу, ветровые стекла автомобилей и линии электропередач.

Метеорологи предполагают, что обитатели Желтого моря были перенесены в город штормом.

В подобных случаях животные могут оказаться в сотнях метров или даже километров от моря, отмечает издание. Так, например, в 2017 в Мексике ураган принес в город Тампико "дождь" из рыбы.