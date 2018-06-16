В центре Москвы водитель такси въехал в толпу пешеходов - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

21:01

Семь человек, по уточненным данным, обратились за медпомощью после наезда такси на пешеходов на улице Ильинка, сообщается на сайте столичного ГУ МВД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось семь человек", - уточняется в сообщении.

Ранее столичное ГУ МВД сообщило, что в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

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20:55

В результате ДТП с участием такси в центре Москвы пострадали восемь человек, сообщается на сайте ГУ МВД по столице, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авария произошла в районе дома 5/2 по улице Ильинка.

"Водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным за медицинской помощью обратилось 8 человек. Предварительная причина ДТП - не справился с управлением", - говорится в сообщении.

В твиттере ЦОДД Москвы сообщается, что в результате происшествия погибших нет, водитель задержан.

"В настоящий момент водитель такси - виновник аварии на Ильинке - задержан и находится в полиции. Подробности выясняются. Пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении.