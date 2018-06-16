Салах сыграет против России на ЧМ-2018

Вингер английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салахсыграет против национальной команды России на чемпионате мира по футболу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации официального сайта "красных", футболист был готов выйти на поле в матче против Уругвая.

"Салах был готов играть с Уругваем, но мы решили не рисковать", - сказал представитель Ассоциации футбола Египта.

Матч Россия - Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.