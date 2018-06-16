В Афинах арестовали "спасителя Греции"

В южных пригородах Афин арестован Артемис Соррас, представлявшийся спасителем Греции и обещавший погасить госдолг страны в сотни миллиардов евро, сообщает Афинское агентство новостей АМНА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Соррас был в марте 2017 года осужден на восемь лет тюрьмы за мошенничество, но ему удалось скрываться более года.

Вечером в субботу он появился в своем доме в южном пригороде и был арестован. Сейчас он содержится в управлении безопасности Аттики, передает агентство.

Греческий предприниматель Артемис Соррас несколько лет назад сообщил всем, что собирается выкупить национальный долг Греции на богатства, доставшиеся ему в наследство. По утверждению Сорраса, он нашел в "сундуке своей бабушки" старые акции Восточного банка - Banque d'Orient, которые сейчас стоят сотни миллиардов евро. Соррас основал компанию ΕND (End National Debt) для спасения Греции, Кипра и американского штата Алабама, также испытывавшего проблемы с бюджетом. Греческому государству он обещал передать 600 миллиардов евро. Один из его сотрудников утверждал, что Соррас является единственным наследником тайных технологий древних греков, позволяющих превращать в топливо абсолютно все.

Когда в СМИ шло бурное обсуждение планов предпринимателя по спасению страны, пришлось высказаться National Bank of Greece: один из учредителей Banque d'Orient заявил, что в соответствии с учредительным договором готов заплатить за каждую акцию по 200 драхм, или лишь несколько евро за все "сокровища" Сорраса.

Несмотря на всю нелепость заявлений предпринимателя, в Греции у него нашлось немало сторонников, он даже создал свою партию.

Уголовное дело было возбуждено лишь после жалобы бывшего компаньона Сорраса, обвинившего его в краже 50 тысяч евро и в том, что за дорогой автомобиль Соррас расплатился вышедшими из обращения кувейтскими динарами.

Адвокат истца заявил, что суд дал возможность положить конец незаконным действиям Сорраса и всех тех, кто участвовал вместе с ним в "мошенничестве" по всей Греции.