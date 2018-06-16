В Турции задержаны 30 иностранцев по подозрению в связях с "ИГ"
16 июня 2018 21:36 183
Службы безопасности Турции задержали в Стамбуле как минимум 30 иностранных граждан по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в полиции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Контртеррористические рейды прошли в субботу одновременно в семи районах Стамбула. Задержанные, предположительно, планировали теракты.
Полиция в ходе рейдов также изъяла документы и цифровые материалы, рассказали источники.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!