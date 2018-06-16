В Турции задержаны 30 иностранцев по подозрению в связях с "ИГ"

16 июня 2018 21:36

Службы безопасности Турции задержали в Стамбуле как минимум 30 иностранных граждан по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в полиции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Контртеррористические рейды прошли в субботу одновременно в семи районах Стамбула. Задержанные, предположительно, планировали теракты.

Полиция в ходе рейдов также изъяла документы и цифровые материалы, рассказали источники.

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