В Турции задержаны 30 иностранцев по подозрению в связях с "ИГ"

Службы безопасности Турции задержали в Стамбуле как минимум 30 иностранных граждан по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в полиции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Контртеррористические рейды прошли в субботу одновременно в семи районах Стамбула. Задержанные, предположительно, планировали теракты.

Полиция в ходе рейдов также изъяла документы и цифровые материалы, рассказали источники.