В Китае на видео попало загадочное существо - ВИДЕО

16 июня 2018 22:39

Сотрудник парка у озера Канас запечатлел на видео существо, по размером сопоставимое со знаменитым лох-несскким чудовищем из Шотландии, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Автор видео Ван Синьань убежден, что видел жуткого монстра, части которого показывались над водой.

"Я не думаю, что это были волны, ведь они двигались против течения", - заявил он репортерам.

Сунь Цзидан, директор центра дикой природы на озере Канас, предположил, что на видео - одно из крупных морских животных, которые водятся в водоеме.

В прошлом месяце несколько туристов утверждали, что они также видели  монстра озера Канас, медленно двигающегося под водой.

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