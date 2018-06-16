Могерини прокомментировала перемирие между властями Афганистана и талибами

Евросоюз приветствует предложение властей Афганистана талибам продлить перемирие и начать мирные переговоры, заявила в субботу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Европейский союз выражает признательность обеим сторонам за выполнение ими своих обязательств. Последнее решение президента (Ашрафа) Гани о продлении прекращения огня является еще одним смелым шагом на пути к мирным переговорам, и мы призываем "Талибан" ответить взаимностью. Афганский народ заслуживает прочного мира", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Могерини.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки.