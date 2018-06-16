Появилось видео наезда таксиста на пешеходов в центре Москвы - ВИДЕО
16 июня 2018 22:44 494
Опубликовано видео наезда автомобиля такси на пешеходов в центре Москвы, в результате которого пострадали восемь человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На записи видно, что машина внезапно выезжает на пешеходную часть и сбивает толпу людей.
Водитель, одетый в черную одежду, пытается сбежать с места ДТП. За ним гонятся очевидцы.
Также видно, что автомобиль относится к "Яндекс.Такси".
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