В Берлине два мексиканских туриста пострадали при нападении в метро
16 июня 2018 23:16 188
Два туриста из Мексики получили ранения в результате нападения на них в метро Берлина, сообщает портал Jornada, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
МИД Мексики подтвердил факт инцидента, отметив, что посольство Мексики в Германии находится в постоянном контакте с медиками, лечащими пострадавших, и оказывает необходимую консульскую поддержку своим гражданам.
По предварительным данным, жизнь пострадавших мексиканцев в возрасте 19 и 21 года находится вне опасности. Неизвестный преступник нанес им ранения холодным оружием в вагоне поезда метро и скрылся.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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