В Берлине два мексиканских туриста пострадали при нападении в метро

Два туриста из Мексики получили ранения в результате нападения на них в метро Берлина, сообщает портал Jornada, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

МИД Мексики подтвердил факт инцидента, отметив, что посольство Мексики в Германии находится в постоянном контакте с медиками, лечащими пострадавших, и оказывает необходимую консульскую поддержку своим гражданам.

По предварительным данным, жизнь пострадавших мексиканцев в возрасте 19 и 21 года находится вне опасности. Неизвестный преступник нанес им ранения холодным оружием в вагоне поезда метро и скрылся.