Марадона рвался на разборки с Месси, его задержала полиция

Диего Марадона задержан полицией России после того, как он пытался силой пройти в раздевалку сборной Аргентины, чтобы высказать претензии Лионелю Месси. Об этом сообщают журналисты с места событий, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сегодня аргентинская команда в первом туре группового этапа чемпионата мира играла с Исландией. Встреча завершилась сенсационной ничьей - 1:1. А Месси во втором тайме не реализовал пенальти. Интересно, что Месси не забил 4 пенальти из 7 последних ударов с 11 метров за сборную Аргентины и "Барселону" - это 57% промахов. Кроме того, Лионель нанес 11 ударов по воротам Исландии, но ни один из них так и не достиг цели.