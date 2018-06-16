Марадона рвался на разборки с Месси, его задержала полиция
16 июня 2018 23:25 292
Диего Марадона задержан полицией России после того, как он пытался силой пройти в раздевалку сборной Аргентины, чтобы высказать претензии Лионелю Месси. Об этом сообщают журналисты с места событий, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Сегодня аргентинская команда в первом туре группового этапа чемпионата мира играла с Исландией. Встреча завершилась сенсационной ничьей - 1:1. А Месси во втором тайме не реализовал пенальти. Интересно, что Месси не забил 4 пенальти из 7 последних ударов с 11 метров за сборную Аргентины и "Барселону" - это 57% промахов. Кроме того, Лионель нанес 11 ударов по воротам Исландии, но ни один из них так и не достиг цели.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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